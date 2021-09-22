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Öldürüp, ormana gömüp duvardaki kan izlerini alçıyla kapatmışlar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Öldürüp, ormana gömüp duvardaki kan izlerini alçıyla kapatmışlar

Zonguldak'ta 28 yaşındaki Salim ile 34 yaşındaki Soner Çatma'yı öldürüp ormana gömdükleri suçlamasıyla SEGBİS ile hakim karşısına çıkan sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta 28 yaşındaki Salim ile 34 yaşındaki Soner Çatma'yı öldürüp ormana gömdükleri suçlamasıyla SEGBİS ile hakim karşısına çıkan sanıklar, suçlamaları kabul etmedi. 2 Kişiyi öldürüp ormana gömdüğü iddia edilen zanlıların duvardaki kan izlerini ise alçıyla kapattıkları ortaya çıktı. Duruşma ise ileri tarihe ertelendi.

İddialara göre olay, geçen yıl Temmuz ayında Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde yaşandı. Serkan A.'nın evinde tadilat yapan 34 yaşındaki Soner Çatma ile 28 yaşındaki Salim Çatma'dan aileleri haber alamayınca durumu jandarmaya haber verdi. Olayı araştıran ekipler, iki kişiyi ormanda gömülmüş halde bulunca soruşturmayı derinleştirdi. Bu sırada Serkan A. ile babası İsmail A. kayıplara karıştı. Önce bir süre ormanda yaşayıp ardından da İstanbul'a kaçan baba oğlu, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soner ve Salim Çatma'nın tadilat yaptığı evde inceleme yapan jandarma ekipleri, duvarda ve eşyalarda kan izine benzeyen lekeleri fark edince özel ışık yöntemiyle inceleme yaptı. Olay sonra kan izlerini kapatabilmek için duvara sıva çekildiği, eşyaların ise temizlendiği ortaya çıktı. Olaya karıştığı iddia edilen anne D.A., M.G., F.Ç. ile E.Ö. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden anne D.A., M.G. ve E.Ö., yapılan itiraz sonucu tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Katil zanlısı Serkan A. ile babası İsmail A., anne D.A., M.G. ve F.Ç. hakkında kasten adam öldürme ile uyuşturucu madde ticareti suçlamalarıyla ikişer kez ağırlaştırılmış ömür boyu ile 10'ar yıl hapis cezası istemiyle açılan davada sanıklar, SEGBİS yöntemiyle yeniden hakim karşısına çıktı. Tutuksuz ve tutuklu sanıklar ile ölenlerin yakınları 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katıldı.

Öldürülen Soner ve Salim Çatma'nın yakınları, tutuksuz sanıkların da tutuklanmasını isteyerek bütün sanıklardan ayrı ayrı şikayetçi olduklarını söyledi. Tutuksuz sanıklar ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. SEGBİS ile duruşmaya katılan tutuklu sanıklardan İsmail A. ise suçsuz olduğunu öne sürerek bu güne kadar verdiği ifadeleri tekrar ettiğini söyledi. SEGBİS ile duruşmaya katılan tutuklu sanık Serkan A. ise diyeceği bir şeyin olmadığını söyledi. Duruşma ise dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi. - ZONGULDAK

Öldürüp, ormana gömüp duvardaki kan izlerini alçıyla kapatmışlar

Öldürüp, ormana gömüp duvardaki kan izlerini alçıyla kapatmışlar

Öldürüp, ormana gömüp duvardaki kan izlerini alçıyla kapatmışlar

Öldürüp, ormana gömüp duvardaki kan izlerini alçıyla kapatmışlar

Öldürüp, ormana gömüp duvardaki kan izlerini alçıyla kapatmışlar

Öldürüp, ormana gömüp duvardaki kan izlerini alçıyla kapatmışlar

Öldürüp, ormana gömüp duvardaki kan izlerini alçıyla kapatmışlar

Öldürüp, ormana gömüp duvardaki kan izlerini alçıyla kapatmışlar

Öldürüp, ormana gömüp duvardaki kan izlerini alçıyla kapatmışlar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Öldürüp, ormana gömüp duvardaki kan izlerini alçıyla kapatmışlar - Haberler
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