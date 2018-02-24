Öldürüp derin dondurucuya koydular, bir yıl sonra bulundu! Dünya şokta...

Kuveyt'te hizmetçi olarak çalışan 29 yaşındaki Filipinli kadının cesedine ulaşıldı, işveren ve karısı tutuklandı. Manila yönetimi, vatandaşlarına Kuveyt'te çalışmayı yasakladı.

Körfez ülkesi Kuveyt'te gerçekleşen bir ölüm, dünya çapında ses getirdi. Ülkede hizmetçi olarak çalışan Filipinli Joanna Demafelis için geçen yıl kayıp başvurusu yapıldı.

29 yaşındaki kadının cesedi, bir yılı aşkın bir süre sonunda çalıştığı dairede bulundu. İşkence yapılarak öldürülen Demafelis'in cesedi katili tarafından derin dondurucuya konulmuştu.

Polis, Demafelis'in işvereni Nadir Essam Assaf'ı Lübnan'da tutukladı. Aynı zamanda Lübnan vatandaşı olan Assaf'ın karısı Mena da cinayet şüphelileri arasında.

Güney Asya ülkesi Filipinler'den her yıl yüz binlerce insan Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelere çalışmaya geliyor.

Cinayetin ortaya çıkmasıyla Manila yönetimi vatandaşlarının Kuveyt'te çalışmasını yasakladı.

Filipinler, Kuveyt'ten cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasını istiyor.