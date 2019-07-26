Öldürülüp, parçalara ayrılan Afgan cinayetinin 3 şüphelisi adliyede (2)
TUTUKLANDILAREskişehir'de, Afgan Malik Gülen'in (27), öldürülüp, parçalara ayrılarak bavul içerisine koyulmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler Beitollah Tatlıdil (22), Abdullah Tatlıdil (29) ve Abdol Cabbar Jelil (41), savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi...
TUTUKLANDILAR
Eskişehir'de, Afgan Malik Gülen'in (27), öldürülüp, parçalara ayrılarak bavul içerisine koyulmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler Beitollah Tatlıdil (22), Abdullah Tatlıdil (29) ve Abdol Cabbar Jelil (41), savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
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