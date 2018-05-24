Öldürülen Teröristin Kardeşi de Yakalandı

Gri listede aranan ve geçtiğimiz gün Siirt'te öldürülen teröristin kardeşi de Sivas'ta yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, gri listede aranmakta olan ve geçtiğimiz gün Siirt'te öldürülen PKK'nın Deştova sorumlusu "Kendal" kod adlı Adnan Çelik'in kardeşi, terör örgütü üyesi B.Ç. (35), Sivas'ın Gürün ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığınca ortaklaşa yapılan operasyonda yakalandı. B.Ç., Gürün Emniyet Müdürlüğünde yapılan ilk işlemlerinin ardından Gürün Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. - SİVAS