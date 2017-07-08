Öldürülen Suriyeli Hamile Kadın ve 10 Aylık Bebeği İçin Cenaze Namazı Kılındı

Öldürülen Suriyeli hamile kadın ve 10 aylık bebeği için cenaze namazı kılındı SAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tecavüz edildikten sonra başına taşla vurularak öldürülen Suriyeli hamile kadın ve 10 aylık bebeği için Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Camisi'nde öğle namazını müteakiben cenaze namazı kılındı.Cenazeye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'da katıldı. Cenazeler defnedilmek üzere Suriye'nin İdlib kentine gönderilecek.