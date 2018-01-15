Öldürülen Suç Örgütü Üyesinin Oğluna Doğum Gününde Gözaltında

4 yıl önce silahlı saldırıda öldürülen organize suç örgütü üyesi Vedat Şahin'in oğlu, Beşiktaş'ta kendi doğum günü partisinde gözaltına alındı. Organize suç örgütü 'Şahinler' grubu üyesi Vedat Şahin, 24 Aralık 2014'te Nişantaşı'nda uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu öldürülmüştü. Şahin'in oğlu Birbey Şahin, hakkında Samsun'un Bafra ilçesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında ifade vermediği için hakkında gözaltı yakalama kararı bulunduğu gerekçesi ile 13 Ocak Cumartesi günü Beşiktaş'ta bulunan bir otelde kendisi için hazırlanan doğum günü partisinde polis tarafından yakalandı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otelde gerçekleştirilen doğum günü partisine düzenlenen operasyonda, Birbey Şahin'i gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şahin, hafta sonu sevk edildiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde mahkeme tarafından ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılandıktan sonra serbest bırakıldı.

( Sadık Kahraman/İHA)