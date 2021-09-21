Öldürülen şahsın kızının da kayıp olduğu ortaya çıktı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde işe gitmek için evden çıkan ve sokakta yürüdüğü sırada sırtından vurularak öldürülen adamın 20 yaşındaki kızının da aynı saatlerde ortadan kaybolduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah saat 04.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi Emekçi Sokak'ta yaşandı. Halfeti'de yol yapım şantiyesinde çalışan 44 yaşındaki Aziz Erkan, işe gitmek için evden çıktıktan sonra sokakta yürüdüğü sırada sırtından tüfekle vuruldu. Silah sesine uyanan mahalleli, yerde yatan şahsı görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polisler Aziz Erkan'ı vuran kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Aynı sabah kızı ortadan kayboldu

Olayın yaşandığı sabah Aziz Erkan'ın 20 yaşındaki kızı Esra E.'nin de aniden ortadan kaybolduğu belirlendi. Polis ekipleri kızın kaybolması ile saldırının bağlantısının olup olmadığını araştırıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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