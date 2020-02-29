Öldürülen Rus muhalif Nemtsov anısına düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı

29.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:26

Rusya'nın başkenti Moskova'da, 2015'te silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Başbakan Yardımcısı ve muhalif Boris Nemtsov anısına yürüyüş düzenlendi.

Moskova'nın merkezinde toplanan binlerce kişi, Kremlin Sarayı'nın yakınında bulunan Nemtsov'un öldürüldüğü köprüye kadar yürüdü.

Nemtsov'un fotoğrafları ve pankartlarıyla yürüyüşe katılanlar, ellerindeki karanfilleri Rus muhalifin öldürüldüğü yere bıraktı.

Sivil toplum kuruluşları, Moskova'nın yanı sıra bu yıl St. Petersburg, Yekaterinburg ve Vladivostok gibi çok sayıda şehirde de düzenlenen anma yürüyüşlerine yaklaşık 22 bin kişinin katıldığını açıkladı. Öte yandan, bu yıl düzenlenen yürüyüşlerde ülkede nisan ayında referanduma sunulacak anayasa reformuna yönelik protestoların da yapıldığı görüldü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı gösterilere verdiği destek ve muhalif tutumuyla öne çıkan Nemtsov, 27 Şubat 2015'te, Kremlin Sarayı'na çok yakın bir yerde kurşunlanarak öldürülmüştü. Rus mahkemesi, Nemtsov cinayetinden suçlu bulduğu Çeçenistan vatandaşı Zaur Dadayev'i 20 yıl hapse mahkum etmişti.

Kaynak: AA