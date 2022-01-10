Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke,...
Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığına gönderildi.
Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığına gönderildi.
AA / Aylin Dal - Son Dakika Haberleri
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