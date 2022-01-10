Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke,... - Haberler
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Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke,...

Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke,...
AA / Aylin Dal - Haberler | Güncel

Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığına gönderildi.

Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığına gönderildi.

Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi

Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi

 Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında Şentop'tan dikkat çeken çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır

Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında Şentop'tan dikkat çeken çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır

AA / Aylin Dal - Son Dakika Haberleri

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