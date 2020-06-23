Öldürülen öğretmen eşi için şehitlik istedi (2) TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİÖdemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, geçen celsede Ödemiş Emniyet Müdürlüğü'nden istenen raporunun mahkemeye gelmemesi nedeniyle duruşmayı erteledi.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, geçen celsede Ödemiş Emniyet Müdürlüğü'nden istenen raporunun mahkemeye gelmemesi nedeniyle duruşmayı erteledi. Duruşma sonrasında açıklamalarda bulunan Kökmen'in avukatı Süleyman Coşkun, "Az bir şey kaldı. Bir sonraki celseye karar çıkabilir. Sanıkların kendileri arasında SMS yazışmaları var. Bu konuyla ilgili raporun mahkemeye ulaşmasını bekliyoruz. O rapor gelince de bitmesini bekliyoruz" dedi.

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir),

Kaynak: DHA