Öldürülen öğretmen eşi için şehitlik istedi (1)
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Öldürülen öğretmen eşi için şehitlik istedi (1)

İZMİR Ödemiş ilçesinde, öğrencisi tarafından öldürülen Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen'in (47) eşi Ayşe Ümmü Kökmen, eğitim ve sağlıkta şiddetin bir an önce önlenmesini isteyerek, kocasına şehitlik unvanı verilmesini talep etti.

Öldürülen öğretmen eşi için şehitlik istedi (1)
23.06.2020 17:23 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:27

İZMİR Ödemiş ilçesinde, öğrencisi tarafından öldürülen Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen'in (47) eşi Ayşe Ümmü Kökmen, eğitim ve sağlıkta şiddetin bir an önce önlenmesini isteyerek, kocasına şehitlik unvanı verilmesini talep etti.

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 15 Aralık 2017 tarihinde yaşanan olayda müdür Ayhan Kökmen, odasında, öğrencilerinden İ.P. (16) tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan 2 çocuk babası Kökmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kökmen'i öldüren fişekten birinin domuz kurşunu olduğu ortaya çıktı. Olaydan sonra kaçan 11'inci sınıf öğrencisi İ.P. ve bir süre önce okuldan uzaklaştırılıp başka okula kaydı yaptırılan U.Y. ile tüfeğin sahibi olan U.Y.'nin babası B.Y.'yi gözaltına aldı. Tutuklanan İ.P. ve U.Y. ile azmettirici olmakla suçlanan B.Y. hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. 2 öğrenci de yardım ve yataklık suçundan davada sanık olarak yer aldı. Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın bugünkü 12'inci duruşmasına sanıklar İ.P., U.Y. ve B.Y., tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Öldürülen Kökmen'in meslektaşları ile eşi Ayşe Ümmü Kökmen ise duruşmada mahkeme salonunda hazır bulundu.

'EŞİNE ŞEHİTLİK UNVANI VERİLMESİNİ İSTEDİ'Duruşma öncesi Ayhan Kökmen'in öğretmen olan eşi Ayşe Ümmü Kökmen basın açıklaması yaparak, eğitim ve sağlıkta şiddetin bir an önce önlenmesini istedi. Görevi başında öldürülen eşine bir an önce şehitlik unvanı verilmesini ve adaletin bir an evvel tecelli etmesini talep eden Kökmen, "Geciken adalet, adalet değildir" dedi. Kökmen, "Bu sözden hareketle Ayhan Kökmen davasının sonuçlandırılması konusunda yüce Türk adaletine güveniyorum. Tüm suçluların cezalandırılması, bu acıların bir daha yaşanmaması için cezalar caydırıcı nitelikte olmalıdır" dedi.Eşi Ayhan Kökmen'in hayatını eğitime adamış idealist bir öğretmen olduğunu vurgulayan Ayşe Ümmü Kökmen, şöyle devam etti: "'İşim gençlerle' diyerek, öğrencilerinin iyi bir şekilde yetişmesi için gecesini gündüzüne katan fedakar bir öğretmendi. Her kesimden, her görüşten insanlar tarafından çok sevilen güler yüzlü, anlayışlı bir insandı. Eşine karşı her zaman nazik davranan sadık bir eşti. Çocuklarının iyi yetişmesi için pervane olan sağlam bir babaydı. Bizim 130 haftadır yüzümüz gülmüyor, bitmek bilmeyen dava, duruşmalar acımızı tazeliyor. Yine bir Babalar Günü geldi, geçti. Çocuklarımın yüzü gülmüyor, onların hüznü yüreğimi dağlıyor. Babalar Günü'nde, Anneler Günü'nde, doğum günlerinde, çocuklarımın mezuniyetlerinde, düğünlerde, derneklerde her yerde onu arıyoruz. Oğlumuzun tıp fakültesini kazanmasını çok istiyordun ama oğlu ona müjdeyi veremedi. Her şeye rağmen yaşadığımız bu acıları yüreğinde hisseden siz değerli dostlarımızla birlikte bu zor günleri aşacağımıza inanıyorum."

Duruşma sürüyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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