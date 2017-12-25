Mardin'de Öldürülen Kadın Terörist, Adana Valiliğindeki Saldırının Faili Çıktı

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen terör örgütünün sözde özel kuvvetler mensubu Çiçek Karabulut'un Adana Valiliği otoparkında düzenlenen terör saldırısının faili olduğu belirlendi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde gri kategoride yer alan, şehirlere yönelik bombalı saldırıların planlayıcısı sözde özel kuvvetler sorumlusu Musa kod adlı terörist Koçali Bala, verdiği ifade doğrultusunda tespit edilen sığınaklarda, çok sayıda silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı düzenekleri ile örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Teröristlerin, el yapımı patlayıcı yaptıkları ve barındıkları sığınak ve mağaralar imha edildi.

ADANA'DAKİ SALDIRININ FAİLİ ÇIKTI

Mardin kırsalında faaliyet yürüten ve kış üstlenmesinde zorlanan örgüt mensuplarına darbe vurulan aynı operasyonda etkisiz hale getirilen terör örgütünün sözde özel kuvvetler mensubu Çiçek Karabulut adlı teröristin de Adana Valiliği otoparkında düzenlenen terör saldırısının faili olduğu belirlendi.

SALDIRIDA 2 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Valilik otoparkında 24 Kasım 2016'da bombalı araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirmiş, 33 kişi yaralanmıştı.