Öldürülen milletvekili David Amess için cenaze töreni düzenlendi
AA / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel
David Amess'in naaşın katedrale getirilmesi Amess'in tabutunun katedrale taşınması LONDRA - İngiltere'de geçen ay öldürülen Muhafazakar Parti Milletvekili David Amess için cenaze töreni düzenlendi.
David Amess'in naaşın katedrale getirilmesi
Amess'in tabutunun katedrale taşınması LONDRA - İngiltere'de geçen ay öldürülen Muhafazakar Parti Milletvekili David Amess için cenaze töreni düzenlendi. Amess'in parlamentodan alınan cenazesi dini törenin yapıldığı Westminster Katedrali'ne götürüldü.