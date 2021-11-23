Öldürülen milletvekili David Amess için cenaze töreni düzenlendi - Haberler
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Öldürülen milletvekili David Amess için cenaze töreni düzenlendi

AA / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

David Amess'in naaşın katedrale getirilmesi Amess'in tabutunun katedrale taşınması LONDRA - İngiltere'de geçen ay öldürülen Muhafazakar Parti Milletvekili David Amess için cenaze töreni düzenlendi.

David Amess'in naaşın katedrale getirilmesi

Amess'in tabutunun katedrale taşınması LONDRA - İngiltere'de geçen ay öldürülen Muhafazakar Parti Milletvekili David Amess için cenaze töreni düzenlendi. Amess'in parlamentodan alınan cenazesi dini törenin yapıldığı Westminster Katedrali'ne götürüldü.

Öldürülen milletvekili David Amess için cenaze töreni düzenlendi

Öldürülen milletvekili David Amess için cenaze töreni düzenlendi

Öldürülen milletvekili David Amess için cenaze töreni düzenlendi

AA / Zuhal Demirci - Son Dakika Haberleri

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