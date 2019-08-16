16.08.2019 19:19

Öldürülen Merve ve Ekim toprağa verildi

Aydın'da, Muhammet Gürsoy (27) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Merve Kotan (19) ile Ekim Türkmen (22), bugün toprağa verildi. Cenaze töreninde konuşan Merve Kotan'ın babası Salih Kotan, kızının Muhammet Gürsoy'dan ayrılmak istediğini, ancak korktuğu için ayrılmadığını söyledi.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Nevzat Biçer Parkı'nda meydana geldi. Muhammet Gürsoy, bir süredir arkadaşlık yaptığı Merve Kotan'ı barda Ekim Türkmen ile birlikte eğlenirken gördü. Öfkelenen Gürsoy, içeri girip, Kotan ve Türkmen ile tartıştı. Araya girenler ise tartışmayı sonlandırdı. Dışarı çıkan Muhammet Gürsoy, ikiliyi bar yakınındaki parkta beklemeye başladı. Bir süre sonra bardan çıkarak yürüyen Kotan ve Türkmen'i durduran Gürsoy, belinden çıkardığı tabancayla 4 el ateş açtı. Merve Kotan, göğsünden tek kurşunla Ekim Türkmen de yine göğsünden 2 kurşunla vurularak yaşamını yitirirken, olaydan sonra kaçan Muhammet Gürsoy ise tabancasıyla birlikte yakalanarak tutuklandı.

Kotan ve Türkmen'in morga kaldırılan cenazeleri, yapılan otopsinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Ekim Türkmen, Bey Camii'nde öğlende kılınan cenaze namazı sonrası Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi. Merve Kotan'ın cenazesi ise, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Yavuz Sultan Selim Camii'nde ikindide kılınan namaz sonrası Kemer Mezarlığı'nda defnedildi. Her iki gencin yakınları da büyük üzüntü yaşadı. Merve Kotan'ın annesi Fadime Kotan ve 3 kardeşi gözyaşlarına hakim olamadı.

'KIZIMI KORKUTMUŞ'

Cenaze namazı sırasında ayakta durmakta zorlanan baba Salih Kotan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir yıldan fazla süredir Muhammet Gürsoy ile arkadaşlık ediyorlar. Biz de arkadaşlıklarını duyduk. Oğlanın babasını ben tanıdığım için tepki göstermedik. Daha sonra kendisini değil fotoğraflarını gördüğümde psikopat bir yapısından dolayı, bu işin olmayacağını söyledim. Kızımı da uyardık. O da uzaklaşmak istedi. Ancak kızımı bir şekilde korkutup sindirerek arkadaşlıklarını devam ettiriyordu. Bir hafta önce kızımın gözünde morluk olduğunu gördüm. Sorduğumda bir kız arkadaşıyla kavga ettiğini söyledi. Meğerse yine o yapmış. Cinayeti işleyen Muhammet Gürsoy ile Ekim Türkmen zaten arkadaşlarmış. Kızım Muhammet Gürsoy'un doğum günü olduğunu söyleyerek izin istedi, biz de izin verdik. Orada da ayrılmak istediğini söylüyor kızım. Ama o, bu arada zaten hazırlığını yapmış. Silahını getirerek ikisini de vuruyor. Yaptığı olayla kızıma iftira atarak kendini aklamaya çalışıyor. Biz adalete güveniyoruz. İnşallah adalet yolunu bulacaktır. Kızımız bize açılamadı çünkü ondan korkuyordu" dedi.

Kaynak: DHA