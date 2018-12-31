Öldürülen Küçükköy Taraftarı Son Yolculuğuna Uğurlandı (2)

YILDIRIM Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada öldürülen Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) son yolculuğuna uğurlandı. Bayrampaşa Stadı'nda dün oynanacak Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor karşılaşma öncesi, maça gelen taraftarlar arasında kavga çıkmış, kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel bıçaklanmıştı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yücel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettii. Muhammed Yücel için ikindi vakti Gaziosmanpaşa Küçükköy Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye babası Fatih yücel, kardeşi Mehmet Yücel'in yanısıra Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu ve ve sevenleri katıldı. Helallik alınması ve kılınan cenaze namazı sonrası genç taraftarın Muhammed Yücel'in cenazesi Şişli'deki Feriköy mezarlığına defnedildi. - İstanbul

Kaynak: DHA