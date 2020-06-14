Öldürülen kediyle emzirdiği yavruları hayvanseverler sahiplendi
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Öldürülen kediyle emzirdiği yavruları hayvanseverler sahiplendi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde öldürülen kedinin yavrusu ile emzirdiği başka bir kedinin yavrusuna hayvanseverler sahip çıktı.

14.06.2020 18:35 | Son Güncelleme: 14.06.2020 18:41

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde öldürülen kedinin yavrusu ile emzirdiği başka bir kedinin yavrusuna hayvanseverler sahip çıktı.

Gürsel Belton'un, Liman Mahallesi'nde oturduğu sitenin bahçesinde baktığı ve 2 hafta önce bir yavru dünyaya getiren kedi, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldü.

Kedinin ölmesiyle yavrusu ve emzirdiği başka bir kedinin yavrusunun hayatta kalabilmesi için hayvanseverler harekete geçti.

Belton, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kedinin ölüsünü, yavrusuyla birlikte kutu içinde bırakıldıkları çöp konteynerinin yanında bulduğunu ve çok üzüldüğünü söyledi.

Kedinin, başka bir kedinin bakmadığı yavruyu da emzirip sahiplendiğini anlatan Belton, "Sabah mama vermek için dairemden indiğimde kedilerin içinde olduğu kutuyu bulamadım. Sitenin çevresinde dolaşırken yavru kedinin sesini duydum. Sesi takip ettim, kutu, yandaki sitenin çöp konteynerinin yanına bırakılmıştı. Kedimin kafasında kanlar vardı. Herhalde gece birisi kafasına vurdu." diye konuştu.

Belton, "Böyle emziren anneyi nasıl öldürebilirler? Böyle bir şey olabilir mi? Bunu yapan, kim bilir başka neler yapar?" diyerek gözyaşı döktü.

Öldürülen kediyi 3 ay önce marketin önünde hasta halde bulup sahiplendiğini tedavi ettirdiğini ifade eden Belton, kediye kışın gece evinde baktığını kaydetti.

Hayvanseverlerle sahiplendikleri kedi yavrularını besleyen Belton, şikayette bulunduğunu ve sitenin kamera kayıtlarının inceleneceğini bildirdi.

Belton, olayın faili belirlenip ceza alıncaya kadar konunun takipçisi olacağını dile getirdi.

Öldürülen kediyle emzirdiği yavruları hayvanseverler sahiplendi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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