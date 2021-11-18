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Öldürülen karı koca ile intihar ettiği öne sürülen oğullarının cenazeleri toprağa verildi

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Öldürülen karı koca ile intihar ettiği öne sürülen oğullarının cenazeleri toprağa verildi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki evlerinde silahla öldürülmüş olarak bulunan karı koca ile intihar ettiği öne sürülen oğulları, memleketleri Eskişehir'de son yolculuklarına uğurlandı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki evlerinde silahla öldürülmüş olarak bulunan karı koca ile intihar ettiği öne sürülen oğulları, memleketleri Eskişehir'de son yolculuklarına uğurlandı.

Sakine-Yusuf E. çifti ile oğulları Yusuf Çağrı E'nin cenazeleri, İstanbul Adli Tıp Kurumundaki işlemin ardından Eskişehir Asri Mezarlığına getirildi.

Cenazeler, burada kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Küçükçekmece ilçesine bağlı Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki bir sitede ailesiyle yaşayan Yusuf Çağrı E'nin (20) önceki gün akşam sosyal medyada veda niteliğindeki paylaşımını gören arkadaşları, durumu polise bildirmişti.

Eve itfaiye ekibinin yardımıyla giren polis ekibi, Yusuf Çağrı E'yi zehirlenerek ölmüş, annesi Sakine E. (43) ile babası Yusuf E'yi (43) de silahla öldürülmüş halde bulmuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürerken Yusuf Çağrı E'nin anne ve babasını silahla vurup öldürdükten sonra zehirli bir madde içerek intihar ettiğinin değerlendirildiği öğrenilmişti.

Öldürülen karı koca ile intihar ettiği öne sürülen oğullarının cenazeleri toprağa verildi

Öldürülen karı koca ile intihar ettiği öne sürülen oğullarının cenazeleri toprağa verildi

Öldürülen karı koca ile intihar ettiği öne sürülen oğullarının cenazeleri toprağa verildi

Öldürülen karı koca ile intihar ettiği öne sürülen oğullarının cenazeleri toprağa verildi

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AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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