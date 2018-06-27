Öldürülen Kameraman Alper İçin Acun Ilıcalı'dan Açıklama: Söyleyecek Söz Bulamıyorum

Dominik'te gasp çetesi tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen Survivor'ın kameramanı Alper Baycın için Acun Ilıcalı TV 8'de açıklama yaptı. Acun "Hepimizin ömrünün bir gün sona ereceğini düşünen biriyim ama böyle genç bir arkadaşımızı ani bir şekilde kaybedince söyleyecek söz bulamıyorum" dedi.

"SÖYLEYECEK SÖZ BULAMIYORUM"

Acun, "Arkadaşımız bir saldırıya uğradı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hepimizin ömrünün bir gün sona ereceğini düşünen biriyim ama böyle genç bir arkadaşımızı ani bir şekilde kaybedince söyleyecek söz bulamıyorum" ifadelerini kullandı.

"ALPER KARDEŞİM HUZUR İÇİNDE YAT"

Acun, "Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı, buradan ailesine ve sevenlerine başsalığı diliyorum. Böyle bir durumun ardından yayın yapmamız pek mümkün görünmüyor. Bu durum için herkesin affına sığınıyoruz. Alper kardeşim huzur içinde yat" diye konuştu."

ALPER KALBİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Alper Baycın, uğradığı bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Baycın'ın telefonunu ve çantasını almak isteyen gaspçılar, genci kalbinden bıçaklayıp öldürdü. Olayın ardından kaçan 2 zanlı da yakalandı.