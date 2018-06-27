Öldürülen Kameraman Alper İçin Acun Ilıcalı'dan Açıklama: Söyleyecek Söz Bulamıyorum
Survivor'ın öldürülen kameramanı Alper Baycın için Acun Ilıcalı TV 8'de açıklama yaptı. Acun, "Böyle genç bir arkadaşımızı ani bir şekilde kaybedince söyleyecek söz bulamıyorum" dedi.
Dominik'te gasp çetesi tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen Survivor'ın kameramanı Alper Baycın için Acun Ilıcalı TV 8'de açıklama yaptı. Acun "Hepimizin ömrünün bir gün sona ereceğini düşünen biriyim ama böyle genç bir arkadaşımızı ani bir şekilde kaybedince söyleyecek söz bulamıyorum" dedi.
"SÖYLEYECEK SÖZ BULAMIYORUM"
Acun, "Arkadaşımız bir saldırıya uğradı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hepimizin ömrünün bir gün sona ereceğini düşünen biriyim ama böyle genç bir arkadaşımızı ani bir şekilde kaybedince söyleyecek söz bulamıyorum" ifadelerini kullandı.
"ALPER KARDEŞİM HUZUR İÇİNDE YAT"
Acun, "Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı, buradan ailesine ve sevenlerine başsalığı diliyorum. Böyle bir durumun ardından yayın yapmamız pek mümkün görünmüyor. Bu durum için herkesin affına sığınıyoruz. Alper kardeşim huzur içinde yat" diye konuştu."
ALPER KALBİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Alper Baycın, uğradığı bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Baycın'ın telefonunu ve çantasını almak isteyen gaspçılar, genci kalbinden bıçaklayıp öldürdü. Olayın ardından kaçan 2 zanlı da yakalandı.
-
yak orayi acun unutma birturk dunyaya bedeldirCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Gözüne ne olmuş öyle çok bitkun gözüküyordu ayrıca hasan kardeş sanki bizim ülkemiz mükemmel hiç böyle olaylar olmuyor refah ve huzur içindeyiz pislikler çocuklarımıza rahat veemiyor en acısı daha saymak istemiyorumCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
-
Allah rahmet eylesin. Yakinlarina ve acun ailesine ALLAH sabir versin.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Bu milletin abidik gubidik programlarla ne işi var gidin iş arayın çalışın herkes açmış herkes keyifci. ...Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
-
Ölüm acıdır ama Genç yaşta ölüm hele bu şekilde ölüm çok acı. Allah rahmet eylesin, taksiratını affetsin, Ailesine sabır versin. . .Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır