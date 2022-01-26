(Öldürülen kadının fotoğrafıyla)- GELİNİNİ BAŞINDAN VURARAK ÖLDÜRDÜ

Olay saat 10.30 sıralarında Gümüşpınar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın birinci katındaki dairede meydana geldi.

KOCASI DA GÖZALTINDA

Polis kadının kocası Abdurrahman Gülistan'ı(40) da gözaltına aldı. Galip Gülistan polise verdiği ilk ifadede cinayeti aile işi yaşanan tartışma sonrası işlediğini söylediği öğrenildi. Öte yandan haberi alır almaz olay yerine gelen Safura Gülistan'ın yakınlarının sinir krizi geçirdikleri görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri