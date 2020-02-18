Öldürülen kadının evi sessizliğe büründü
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Öldürülen kadının evi sessizliğe büründü

Afyonkarahisar'da, erkek arkadaşı tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Dursiye Sağlam'ın ölümünün ardından oturduğu ev sessizliğe büründü.

18.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:42
Öldürülen kadının evi sessizliğe büründü

Afyonkarahisar'da, erkek arkadaşı tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Dursiye Sağlam'ın ölümünün ardından oturduğu ev sessizliğe büründü.


Afyonkarahisar'da çalıştığı otelden 11 Şubat günü mesai sonrası ayrılan ve bir daha alınmayan Dursiye Sağlam'ın cinayete kurban gittiği bu sabah öğrenildi. Cinayetin ardından 2 çocuk annesi Dursiye Sağlam'ın Kanlıca Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katındaki evi sessizliğe büründü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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