Öldürülen itü'lü halit ayar'ın anne-babası iddianame sonrası konuştu

30.09.2019 21:48

Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL DHABeyoğlu'nda 7 Eylül 'de öldürülen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar 'ın bıçaklanarak öldürülmesi soruşturması tamamlandı. Savcılık, Halit Ayar'ı öldürülmesi suçundan tutuklanan şüpheliler Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüphelilerin ayrıca "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli yağma teşebbüs" suçlarından toplam 48 yıl 6'şar ay hapis ve 73'er yıla kadar hapisleri istendi. Halit Ayar'ın anne ve babası iddianamede istenen cezalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"CEZASINI BEN VERMEK İSTERDİM"

Öldürülen Halit Ayar'ın annesi Hanife Ayar, "Cezayı az bulsak, çok bulsak ne olur, çocuğum geri gelmeyecek. Böyle insanlar bir daha kolay dışarı çıkarılmasın, elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşmasın. Benim çocuğum senenin bir günü arkadaşlarıyla dışarı çıkmıştı, o gün de onu öldürdüler. Böyle olmasaydı, suçlular böyle rahat rahat dolaşmasın başka çocukların canı yanmasın, insan ona üzülüyor. Benim çocuğumu tekmelemişler. Yattığı yerde neler yaptılar çok fazla bilmiyorum ama cezasını ben vermek isterdim. Adaletin yerini bulmasını istiyorum sadece" dedi.

"BAŞKA EVLATLAR ÖLMESİN AİLELER ÜZÜLMESİN"

Acılı baba Mehmet Ayar da, "Ne kadar ceza verilse de bizim evladımız geri gelmeyecek, acımız kapanmayacak. Bundan sonra örnek olur, emsal olur. Evlatlarımız ölmesin, aileler üzülmesin. Adalete güveniyoruz adaletimiz tecelli edecektir. Cezayı daha fazla versinler ama yaramız kapanmayacak. Evladımız geri gelmeyeceğine göre onlar da en ağır ceza neyse onu görmesini istiyoruz. Adaletin tecelli etmesini istiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

--------------

Anne Hanife Ayar ile röp.

Baba Mehmet Ayar ile röp.

Kaynak: DHA