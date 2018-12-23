Öldürülen İskandinav Turistler İçin Fas'ta Anma Etkinlikleri Yapıldı

İki İskandinav turistin öldürülmesi sonrası Kuzey Afrika ülkesi Fas'ın başkenti Rabat'ta bir anma etkinliği gerçekleştirildi.

Aralarında "özür dileriz" yazısının da yer aldığı dövizler taşıyan yüzlerce kişi Norveç ve Danimarka büyükelçilikleri önünde toplandı.

28 yaşındaki Norveç vatandaşı Maren Ueland ve 24 yaşındaki Danimarkalı Louisa Vesterager Jespersen, yürüyüş yaptıkları Atlas dağlarında ölü bulunmuştu.

İki turistin öldürülmesi ile ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. Yaşları 25 ila 34 arasında değişen bu dört kişinin geçen hafta bir video kaydederek IŞİD'e bağlılık yemini ettikleri, cinayetlerin de Suriye'de yaşananların intikamı olduğunu ifade ettikleri belirtiliyor.

Norveç polisi de turistlerden birinin başının kesilmesini içeren videonun gerçek olduğunun değerlendirildiğini açıkladı.

Fas güvenlik birimleri cinayetlerle ilgili dokuz kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

Cansız bedenleri çadırda bulundu

Rabat'taki anma etkinliğine ise Danimarkarlı ve Norveçli diplomatlar da katıldı.

İki genç kadının öldürüldüğü bölgeye yakın Imlil kasabasındaki etkinliğe de yüzlerce kişi katıldı.

Güney Doğu Norveç Üniversitesi'nde birlikte okuyan Ueland ve Jespersen'in 9 Aralık'ta bir aylık tatil için Fas'a geldiği ve Kuzey Afrika'nın en yüksek noktası olan Toubkal Dağı eteklerine seyahat ettikleri belirtiliyor.

İki arkadaşın cansız bedeni, kurdukları çadırın içinde bulunmuştu.