Öldürülen iki kişinin kimlikleri belli oldu

13.01.2020 12:58 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:03

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de sabah saatlerinde cenazeleri bulunan iki kişinin Veli Akpınar ile kardeşi Mustafa Akpınar olduğu ortaya çıktı. Cinayetlerin niçin işlendiği araştırılıyor.



Denizli'de dün gece alacaklı olduğu Ramazan Küçük'ü öldürüp intihar eden Hüseyin Arslan'ın Serinhisar Mahallesi'nde bulunan kendisine ait iş yerinde iki kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Ölen kişilerin abi-kardeş oldukları öğrenildi. Katilin, Veli Akpınar ve Mustafa Akpınar'ı öldürüp, Küçükdere Mahallesi'nde üçüncü cinayeti işlediği belirlendi. Hayatını kaybeden abi-kardeşin cenazesi, yan iş yerinde çalışan işçilerin sabah olay yerine gelmesiyle ortaya çıktı. Sabaha karşı bulunan cenazeler için olay yerinde polis ekipleri inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Zirai ilaç ve tarım ekipmanları sattığı öğrenilen katilin cinayetleri niçin işlediği araştırılıyor. İş yeri mühürlenirken, Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler nöbet tutuyor.



Olayla ilgili inceleme sürüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA