Son dakika haber | İSTANBUL ? ÖLDÜRÜLEN HEMŞİRENİN ENİŞTESİ KONUŞTU

AYDIN (DHA) - KARTAL'da çalıştığı aile sağlığı merkezinde Rahmi Uygun tarafından silahla vurularak öldürülen hemşire Ömür Erez'in eniştesi Emin Basri Aydın konuştu.

Olay saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.

Silahı ile içeriye giren Rahmi Uygun (39), Ömür Erez ile tartıştıktan başına ateş etti. Ömür Erez ağır yaralanırken 20 suç kaydı bulunduğu belirtilen Rahmi Uygun kaçarak uzaklaştı. Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı. Hemşire Ömür Erez daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erez hayatını kaybetti.

Olaydan sonra Ömür Erez'in eniştesi Emin Basri Aydın sağlık merkezine geldi. Emin Basri Aydın, "Konya'dan geldiğini duyduk, haberimiz yoktu. Eşimin teyzesinin kızı. Bizim bu olaydan haberimiz yoktu. Evlenmiş boşanmış. Onunla alakalı mıdır değil midir bilmiyoruz. Konya'dan olduğunu ben de başkasından duydum" dedi.