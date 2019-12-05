Öldürülen Gizem'in babası: "Böyle insanlar hem devlete hem topluma zarar"

05.12.2019 15:25 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:25

Kayseri'de tartıştığı eşini tabanca ile vurarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısına çıktı. Öldürülen kadının babası; "Biricik kızımı öldürdü. Kanunumuzda idam yok ama bu insanların hem devletimize hem de topluma zararı vardır, içeriden ömür boyu çıkmamasını istiyorum" dedi.

9 Ekim tarihinde Melikgazi ilçesine bağlı Tavlusun Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ikamette meydana meydana gelen olayda M.D. (35) ile eşi Gizem Vural D. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada M.D.,tabanca ile eşi Gizem Vural D.'ye tabanca ile ateş etti. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken cinayet şüphelisi eşi M.D. ise akrabasını arayıp eşini öldürdüğünü söyleyerek kayıplara karıştı. Polis, olay yerinde inceleme yaparken Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı cinayet büro dedektifleri şüpheli M.D.'yi kısa sürede yakaladı. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık 1 çocuk babası M.D., öldürülen Gizem'in şikayetçi annesi N.K. (46), şikayetçi babası S.V. (52) ve avukatlar hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da katıldı.

"YA BENİ EVDEN GÖNDERİRDİ YA KENDİSİ GİDERDİ"

Mahkemeye savunmasını sunan M.D., "Beni işten çıkaran eşim oldu, onun yüzünden işi bıraktım, benden sürekli yurt dışına gitmemi istiyordu. Olay günü kahvaltıda yine tartıştık, beni evden göndermek istiyordu. Her Perşembe ya beni evden gönderirdi, ya kendisi giderdi. O gün yine kombi taktırma, taşınma masrafları, iş ve para yüzünden tartıştık. Ben bir poşet aldım mutfaktan, geldi elimden aldı, silahımı alıp taşınma masrafları için satacaktım. Poşeti alınca belime taktım. Bana 'beni mi öldüreceksin' dedi. Ben de 'bu gidişle sen beni öldüreceksin' dedim. Sürekli küfür etti, 'sus' dedim susmadı, 'sus' dedim susmadı, ağzını kapattım. O ara silah patladı, kafasından kan geliyordu. Kalk dedim kalkmadı, ailesi ile de sürekli tartışırdık" dedi. Mahkeme başkanının 'silahı ne zaman, neden ve kaç liraya aldın?' sorusuna sanık M.D.; "Bende kuru sıkı vardı, kayınbiraderim aklıma soktu, bir ay önce 3 bin 500 TL'ye satın aldım, taşınma masrafları için de o gün satacaktım" diye cevap verdi.

GİZEM'İN BABASI: "BİRİCİK KIZIMI ÖLDÜRDÜ. BÖYLE İNSANLARIN HEM DEVLETE HEM TOPLUMA ZARARI VAR"

Öldürülen Gizem'in şikayetçi babası S.V. (52) de sanığın söylediklerini hepsinin yalan olduğunu iddia ederek; "Kızımın işten çıkarma isteği yalandır, herhangi bir yere de iş başvurusu yapmadı. İncesu'da işe talip oldu evet, gönderdim ama başka bir şey için gitmiş. Kızım ailesine çok bağlıydı, M.D. numara yapıyor, yalan söylüyor. Kızım, M.D.'nin her konuda destekçisiydi. Biricik kızımı öldürdü. Kanunda idam yok ama bu tür insanların hem topluma hem devlete zararı var. Bu tür insanların ömür boyu içeriden çıkmamasını istiyorum" dedi.

Sanığın avukatı da müvekkilinin garip hareketler sergilediğini söyleyerek, rapor konusunda talepleri olduğunu iletti. Mahkeme heyeti verdiği ara kararda sanığın tutukluluk halinin devamına, öldürülen Gizem'in HTS kayıtlarının incelenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 2020 yılı Mart ayına erteledi.

(Turan Bulut/İHA)

Kaynak: İHA