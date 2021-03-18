Öldürülen Gizem'den 'Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay' paylaşımı (2)
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Öldürülen Gizem'den 'Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay' paylaşımı (2)

18.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:57
Öldürülen Gizem'den 'Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay' paylaşımı (2)

CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİBurdur'un Bucak ilçesinde, parkta tartıştığı sevgilisi olduğu öne sürülen Eren Yıldız tarafından bıçaklanarak öldürülen Gizem Canbulut'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Burdur'un Bucak ilçesinde, parkta tartıştığı sevgilisi olduğu öne sürülen Eren Yıldız tarafından bıçaklanarak öldürülen Gizem Canbulut'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Canbulut'un cenazesinin Bucak'a bağlı Susuz köyünde toprağa verileceği belirtildi.Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,


Öldürülen Gizem'den 'Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay' paylaşımı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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