Öldürülen Devrim Muhafızları komutanı Süleymani'nin yerine geçen İsmail Kaani kim?

04.01.2020 21:43 | Son Güncelleme: 04.01.2020 21:43

Amerika Birleşik Devleti'nin (ABD) operasyonuyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin yerine İsmail Kaani getirildi.



İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in emriyle bu göreve atanan Kaani, 'biz onunla savaş meydanında arkadaş olduk' dediği Süleymani'nin 'eski dostu' olarak biliniyor. Euronews.com'da Görüntüle