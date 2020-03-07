Öldürülen bankacı Pınar Baykan'ın katil zanlısı eşi adliyede

07.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 07.03.2020 13:10

Fatih'te bıçaklanarak öldürülen banka çalışanı Pınar Baykan'ın katil zanlısı eşi Erhan B. adliyeye sevk edildi.



Olay, dün Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi Aşıkpaşa Sokak'ta meydana gelmiş, 4 katlı bir apartmanda oturan 32 yaşındaki banka çalışanı Pınar Baykan, karın bölgesinden 2, göğsünden bir bıçak darbesi almış şekilde ölü bulunmuştu. Olayın ardından polis, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatmış, Pınar Baykan'ın eşi olduğu öğrenilen şüpheli Erhan B., aynı gün içerisinde yakalanmıştı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde gözaltına alınan şüpheli Erhan B., Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülerek sorguya alındı. Ekipler, Pınar Baykan ve Erhan B.'nin evli olduklarını ve aralarında sık sık tartışma yaşandığı, olay sabahı da yeniden tartıştıkları ve Erhan B.'nin eşini bıçaklayarak olay yerinden kaçtığını tespit etti.



Pınar Baykan'ın katil zanlısı Erhan B., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA