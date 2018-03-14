Öldürülen Annesinin Cesedinin Başında Ağlarken Bulundu (3) - Yeniden

İZMİR'in Tire ilçesindeki bir evden ağlama sesi gelmesi üzerine polis çilingir yardımıyla girdiği evde, ağlayan 3 yaşındaki erkek çocuğuyla, başından tabancayla vurulmuş halde çocuğun annesi Müzeyyen Laçin'in (28) cesedini buldu. Komşuların ifadesine göre ölen kadınla ilişkisi olduğu öne sürülen M.B. (18), katil zanlısı olarak polis tarafından gözaltına alındı. Laçin'in maddi yönden zor durumda olduğu, cinayete kurban gitmeseydi, yardım istediği babası Kenan Laçin'in yanına taşınacağı ortaya çıktı.

Turan Mahallesi Selvili Mescid Sokak Numara 27'deki 2 katlı binanın son katında çocuğuyla oturan Müzeyyen Laçin'in evinden, çocuğunun ağlama sesi duyuldu. Endişelenen komşuları durumu dün gece, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, zili çalmalarına rağmen açan olmayınca çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, M.K. adlı erkek çocuğu ile yerde hareketsiz yatan Müzeyyen Laçin'i gördü. Yapılan kontrolde, Laçin'in tabancayla başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Bir gün önce öldürüldüğü tespit edilen Laçin'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Annesinin başucunda bulunan küçük çocuk ise polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili Laçin'in erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen M.B., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. M.B.'nin üstünde, olayda kullanıldığı sanılan tabancanın da bulunduğu belirtildi.

Müzeyyen Laçin'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsi sonrası, memleketi Ankara'nın Keçiören ilçesinde toprağa verilmek üzere yakınlarınca teslim alındı. Zaman zaman çiçekçi dükkanında çalışan 3 çocuk annesi Müzeyyen Laçin'in, eşinden boşandıktan sonra iki çocuğunu kendi anne ve basanının yanında bırakıp en küçük çocuğuyla İzmir il merkezinden, Tire ilçesine taşındığı belirtildi. Sık sık babasının Keçiören'deki evine giderek hem iki çocuğunu hem de anne babasını gören Müzeyyen Laçin'in, geçen cuma günü babasının yanına temelli taşınmak için kalan eşyalarını almak üzere Tire'ye geldiği öğrenildi. Müzeyyen Laçin'in babası Kenan Laçin, "Benden harçlık istedi, 'Evde erzak yok' dedi. Hiç huzurunun olmadığını, bundan sonra benim yanımda yaşamak istediğini söyledi. Ben de 'Tamam' deyince geçen cuma günü eşyalarını almak için İzmir'e geldi ama gelemeden maalesef bunlar yaşandı" dedi.

Annesinin başucunda ağlarken bulunan 3 yaşındaki Miraç ise olaydan sonra polis tarafından Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edildi.

- İzmir