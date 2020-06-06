Öldürülen annesine veda sözleri yürekleri dağladı
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Öldürülen annesine veda sözleri yürekleri dağladı

Öldürülen annesine veda sözleri yürekleri dağladı İstanbul'da platonik aşk yaşayan saldırgan tarafından bıçakla öldürülen annesi Ayşegül Aktürk'ü son yolculuğuna uğurlayan genç kızı İren'in "Anne dediğin herşeyi yapacağım" diyerek gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.

06.06.2020 14:59 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:07

Öldürülen annesine veda sözleri yürekleri dağladı

TOKAT - İstanbul'da platonik aşk yaşayan saldırgan tarafından bıçakla öldürülen annesi Ayşegül Aktürk'ü son yolculuğuna uğurlayan genç kızı İren'in "Anne dediğin herşeyi yapacağım" diyerek gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.

İstanbul'da platonik aşk yaşayan saldırgan tarafından bıçakla öldürülen 2 çocuk annesi Ayşegül Aktürk'ün cenazesi, memleketi Tokat'ın Zile ilçesinde toprağa verildi. Aktürk'ün cenazesi ilk olarak helallik alınmak üzere Bahçelievler Mahallesinde buluna TOKİ konutlarındaki ana ocağına getirildi. Helallik alındığı sırada 14 yaşındaki İren cenaze aracında bulunan annesinin tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. İren'in "Anne dediğin herşeyi yapacağım" şeklinde sözleri yürekleri dağladı. İren yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, 11 yaşındaki Eren üzgün gözlerle annesinin cenazesine baktı. Dua okunarak helallik alındıktan sonra kadının cenazesi Asri Mezarlığına götürüldü. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazında Eren annesinin cenaze namazında saf tuttu. STK temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazı sonrasında talihsiz kadının cenazesi son yolcuğuna uğurlandı.

Geri de iki çocuğu kaldı

Yaşanan olaya tepkisini dile getiren kadının dayısı Murat Çökdü, sabah işi gitmek için evden çıktıktan sonra köpeğine su vermek için geri döndüğünde şahsın saldırısına maruz kalarak cinayetin yaşandığını dile getirdi. "Kadın cinayetlerini televizyon duyuyorduk. Rabbim kimsenin başına göstermesin. İnsanın başına gelmediği sürece anlamıyor. Ama hakken çok kötü bir olaymış. Geri de iki tane küçük yavrusu kaldı. Bu tür insanların aramızda olması büyük bir sıkıntı" dedi.

Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde 22 yaşındaki Muharrem E., aynı mahallede yaşayan Maltepe Süreyyaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bilgi işlem müdürlüğünde çalışan Ayşegül Aktürk'e karşı ilgi duyuyordu. 2 çocuk annesi olan ve 5 yıl önce eşinden boşanan Aktürk, Muharrem E.'nin ilgisine karşılık vermedi. Sabah saatlerinde işine gitmek için evden çıktığında sırada talihsiz kadın kendisine karşı karşılıksız aşk besleyen Muharrem E'nin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Muharrem E. ise aynı bıçakla intihar girişiminde bulunarak kendini bıçaklayarak ağır yaralandı.

Öldürülen annesine veda sözleri yürekleri dağladı

Kaynak: İHA

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