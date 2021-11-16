ÖLDÜRÜLEN AKRABALARININ YANINA DEFNEDİLDİ - Haberler
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ÖLDÜRÜLEN AKRABALARININ YANINA DEFNEDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'da eski kayınpederi İsmail Kınçak tarafından uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanıp 10'uncu günde hayatını kaybeden Yusuf Mercan, Çıkrık beldesinde toprağa verildi.

AFYONKARAHİSAR'da eski kayınpederi İsmail Kınçak tarafından uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanıp 10'uncu günde hayatını kaybeden Yusuf Mercan, Çıkrık beldesinde toprağa verildi.

Afyonkarahisar'ın Çıkrık beldesinde İsmail Kınçak'ın, eski dünürü ile ailesinden 3 kişiyi tabancayla öldürdüğü saldırıda ağır yaralanan eski damadı Yusuf Mercan, yoğun bakımda 10 gün süren yaşam mücadelesini dün sabah saatlerinde kaybetti. Mercan, Çıkrık beldesinde düzenlenen tören sonrası, aynı saldırıda öldürülen babası Mevlüt, annesi Şefika ve kız kardeşi Hatice'nin mezarlarının yanına defnedildi.

ÇOK ÜZGÜNÜZ BİR AİLE YOK OLDU

Yusuf Mercan'ın ölümü ile ikinci şoku yaşadıklarını kaydeden Çıkrık Belediye Başkanı Recep Küçükkayar, Çok üzgünüz. Daha önceden böyle olaylar yaşamıyorduk. Kasabamız gayet sakindi. Gerçekten çok üzgünüz bir aile yok oldu. Şoku atlatmadan şimdi ikinci şok geldi. Çocuk da öldü, vefat etti. Allah rahmet eylesin çok üzgünüz dedi.

ÖLDÜRÜLEN AKRABALARININ YANINA DEFNEDİLDİ

ÖLDÜRÜLEN AKRABALARININ YANINA DEFNEDİLDİ

ÖLDÜRÜLEN AKRABALARININ YANINA DEFNEDİLDİ

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