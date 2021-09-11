Öldürülen Afrikalı genci anmak için toplandılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öldürülen Afrikalı genci anmak için toplandılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Öldürülen Afrikalı genci anmak için toplandılar

Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde öldürülen Togolu Romeo için arkadaşları ve ailesi hastane önünde toplanarak dua etti ardından öldürüldüğü yere çiçek bıraktı.

Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde öldürülen Togolu Romeo için arkadaşları ve ailesi hastane önünde toplanarak Dua etti ardından öldürüldüğü yere çiçek bıraktı. Anma programında Romeo'nun arkadaşlarının 'Romeo için adalet' yazılı fotoğraflı tişörtler giydiği görüldü.

Olay, 7 Eylül günü akşam saatlerinde Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, Togo Uyruklu genç Romeo E. aldığı telefonu iade etmek için buluştuğu kişilerce tartışmış ardından bıçaklanarak ağır yaralanmış ve kan kaybından hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay üzerine bugün Esenyurt Devlet Hastanesi önünde buluşan Romeo'nun yakınları ve ailesi dua edip gencin öldürüldüğü yere kadar yürüdü. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı programda Romeo'nun yakınları, gencin öldürüldüğü yer çiçek bırakıp dua ettikten sonra olaysız bir şekilde ayrıldı. Romeo'nun arkadaşlarının 'Romeo için adalet' yazılı fotoğraflı tişörtler giydiği görüldü. - İSTANBUL

Öldürülen Afrikalı genci anmak için toplandılar

Öldürülen Afrikalı genci anmak için toplandılar

Öldürülen Afrikalı genci anmak için toplandılar

Öldürülen Afrikalı genci anmak için toplandılar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yaya geçidinde araba çarptı, biraz önce sağlıklı çıktığı hastaneye yaralı olarak geri götürüldü

Yaya geçidinde araba çarptı, biraz önce sağlıklı çıktığı hastaneye yaralı olarak geri götürüldü

 Yol tartışması kavgaya döndü! Baltayla saldırdığı adamın katili oldu

Yol tartışması kavgaya döndü! Baltayla saldırdığı adamın katili oldu

 Kadın hasta hemşireye önce küfürler savurdu, sonra da saçlarını yoldu

Kadın hasta hemşireye önce küfürler savurdu, sonra da saçlarını yoldu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Defne Samyeli Gülşen Kenan Doğulu
Spor Alper Yılmaz Marcao
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Adil Karaismailoğlu Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Öldürülen Afrikalı genci anmak için toplandılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 14:16:24. #1.12#