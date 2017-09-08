Öldürülen Afgan Çocukların Anne ve Babası Serbest Bırakıldı

Nevşehir'de 2 Afgan çocuğun ölümüyle ilgili gözaltına alınan çocukların anne ve babası sevk edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldı.



Nevşehir'de dün öğle saatlerinde öldürülen 3 yaşındaki Rustam R. ve 5 yaşındaki Sahar R.'nin annesi Punam R. ve babası Mirvais R. polis ekipleri tarafından gözaltına alınmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Burada nöbetçi savcı tarafından alınan ifadelerinin ardından çift Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğinde hakim karşısına çıkan anne Punam R.ve baba Mirvais R. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Cinayet şüphelisi olan amca Rami R. ise polis tarafından her yerde aranıyor. - NEVŞEHİR