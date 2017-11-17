Öldürülen 4 Teröristin Biri Sözde Bölge Komite Sorumlusu Çıktı

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında mağarada ölü ele geçirilen 4 teröristten birinin terör örgütü PKK ile işbirliği yapan terör örgütü MKP'nin sözde bölge komite sorumlusu "Cenk" kod adlı Eren Tali olduğu belirlendi. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve havadan helikopterlerin desteği ile Ovacık kırsalında Munzur Dağı eteklerinde bir mağarada dün sıkıştırılan terör örgütü üyelerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 terörist silahları ile birlikte ölü ele geçirildi.



Ölü ele geçirilen 2'si kadın 4 teröristten "Cenk" kod adlı Eren Tali'nin, terör örgütü PKK ile iş birliği yapan MKP'nin sözde Tunceli Bölge Komite sorumlusu olduğu ortaya çıktı.



Terörist Tali'nin, Ovacık'ta 01 Ağustos 2017 tarihinde silahlı İHA destekli yapılan operasyonda ölü ele geçirilen 3 teröristten İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde mavi kategori de yer alan MKP'nin sözde Tunceli Bölge Komite Sorumlusu "Şahin" kod adlı Yılmaz Kes'in yerine geçtiği bildirildi.



(Fatma Çıray /İHA)