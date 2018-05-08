Öldürmeye Teşebbüs ve Yağma Suçlarından Aranan Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te 2 kişiyi silahla yaralayan, 1 kişiyi darp ederek otomobilini gasp eden şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Olay, 5 Mayıs 2018 günü Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi Çamlıtepe mahallesinde 2 mağdur şahsın "Silahla Yaralanması" ile 06 Mayıs 2018 günü Karacaahmet mahallesi Galericiler yolu kavşağında da bir mağdur şahsın "Darp edilerek av tüfeği ile otomobilinin gasp edilmesi" olaylarıyla ilgili Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, her iki olayı da Y.M. isimli şüpheli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonla şüpheli şahıs suçta kullandığı av tüfeği ile birlikte Kilis ilinde yakalanarak gözaltına alındı.

"Kasten Öldürmeye Teşebbüs" ve "Yağma" suçlarından gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP