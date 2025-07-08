Öldürme Arzusu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Öldürme Arzusu filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Öldürme Arzusu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Öldürme Arzusu filmini izleyecek olanların merak ettiği Öldürme Arzusu konusu nedir, Öldürme Arzusu oyuncuları kimler ve Öldürme Arzusu özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Başarılı bir travma cerrah olan Paul Kersey, hayatını ölüm döşeğindeki, vurulmuş, bıçaklanmış insanlarla uğraşarak geçirmektedir. Kızı ve eşiyle mutlu bir hayat süren Paul için bu düzenli hayatı bir trajedi ile altüst olur. Evine düzenlenen saldırıdaı eşi ölmüş, kızı ise komada yaşam mücadelesi vermektedir. Hayatını tamamen değiştiren bu olaydan sonra Paul, mesleki yeteneğini de kullanarak adeta bir ölüm makinesine dönüşür. Paul ne pahasına olursa olsun intikamını almaya kararlıdır.

ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Bruce Willis , The Grim Reaper olarak bilinen travma cerrahı ve tetikçi Dr. Paul Kersey rolünde

Vincent D'Onofrio , Paul'ün kardeşi Frank Kersey rolünde

Elisabeth Shue , Lucy Kersey, Paul'un karısı

Dean Norris Dedektif Kevin Raines rolünde

Kimberly Elise Dedektif Leonore Jackson rolünde

Beau Knapp Knox rolünde

Stephanie Janusauskas Sophie rolünde

Camila Morrone, Jordan Kersey, Paul ve Lucy'nin kızı rolünde

Jack Kesy Tate "Balık" Karp rolünde

Ronnie Gene Blevins Joe rolünde

Len Cariou , Paul'un kayınpederi Ben rolünde

Kirby Bliss Blanton Bethany rolünde

Wendy Crewson Dr. Jill Klavens rolünde

Mike Epps , Paul'un iş arkadaşı Dr. Chris Salgado rolünde

Luis Oliva Miguel rolünde

ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Yayın tarihi: 2 Mart 2018 ABD