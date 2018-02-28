Öldüresiye Dövdükleri Genç Yerden Kalkamadı, Kafasına Meyve Kasasıyla Vurdular
Adıyaman'da borç meselesi yüzünden kovaladıkları bir adamı yakalayarak tekme tokat döven caniler, baygınlık geçiren gencin kafasına meyve kasasıyla vurdular.
Adıyaman'da alacak verecek meselesi yüzünden kovaladıkları bir adamı yakalayarak tekme tokat döven şahıslar, yerden kalkamayan adamın kafasına meyve kasasıyla vurdu. Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
YERDE BAYGINLIK GEÇİREN ADAMI DÖVMEYE DEVAM ETTİLER
Turgut Reis Mahallesi Favzi Çakmak Caddesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi tartıştığı şahıslardan uzaklaşmak istedi. Bunun üzerine kovalamaca yaşandı. Kaçmaya çalışan şahıs, bir marketin önünde diğerleri tarafından yakalanarak tekme tokat dövüldü. Şahıs daha sonra kendinden geçerek kaldırıma yığıldı. Yerde hareketsiz yatan şahsı bir süre daha dövmeye devam eden bir kişi, eline aldığı meyve kasasıyla dövdükleri şahsın kafasına vurdu.
HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ GİTTİLER
Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası kavgaya karışan şahıslar hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrılırken, yerde yatan yaralı, vatandaşların yardımıyla kaldırıldı. Darp neticesi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili 2 kişi Yunus polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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Parayı alıpda vermemişse hak etmiş ...ortalık bu tiplerle dolu özellikle kadınlarda başladı al kaç ....adalete gitse almıycak bu dayak sonu adam borcunu öder ömese bir daha yer dayıgı bence ben öyle düşünüyorum.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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O yorumu yapanlar 10 kişi bi adama dalmak ??? ADAMLIKMI, MERTLİKMİ, YİĞİTLİKMİ ?Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Ne kadar vahşet yanlısı gereksiz oksijen tüketen yaratık var. Borçsa borç yerdeki adamın kafasına kasayla vurmak nedir ? Ciğeriniz bu kadar mı beş para etmez ?Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Para isterken yalvarırsın ödemeye gelince de kaçmaya çalışırsın Döven iyi yapmış az bile dövmüş adamlardan aldığın borcu ödesen kimse bir şey yapmazCevap Yaz 7 6 Yayından KaldırHAKAN GULER: gerçekten borcu varda ödemedide dayak yediyse dövenlerin ellerine sağlık4 4 Yayından Kaldır