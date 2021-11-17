Öldüren doktor hatasına 15 bin, hakarete 20 bin lira ceza

SİNOP (DHA) - SİNOP'ta, safra kesesi ameliyatında aort damarının kesilmesi sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Çiğdem Eriş (29) ile ilgili eşi Gökhan Eriş'in şikayeti üzerine, operasyonu yapan doktor M.E. hakkında, 4 yıl önce açılan davada karar çıktı. Adli Tıp Kurumu'nca kusurlu bulunan M.E.'ye 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 15 bin 200 lira, doktora hareket ettiği gerekçesiyle davalı eşe ise 20 bin lira ceza verildi.

Atatürk Devlet Hastanesi'nde, 2017'de safra kesesi taşı nedeniyle ameliyat olan, 1 çocuk annesi Çiğdem Eriş, operasyon sonrası hayatını kaybetti. Eriş'in, aort damarının kesilmesi sonucu hayatını kaybettiği iddiaları üzerine eşi Gökhan Eriş, şikayette bulundu. Cumhuriyet savcılığının başlattığı soruşturma kapsamında kadının mezarı açıldı. Çiğdem Eriş'in cansız bedeni, Ankara Adlı Tıp Kurumu'na gönderilerek otopsi yapıldıktan sonra tekrar defnedildi.

4 yıldır hukuk mücadelesi verdiğini anlatan Gökhan Eriş, "Safra kesesi ameliyatında eşimi kaybettim. Ameliyatı yapan doktor M.E., kalbe giden damarı kesmiş. Bununla alakalı 4 yıldır süren bir hukuk mücadelem vardı ama bugün bu mücadeleyi kaybettim. Adalete sığındım, o şahsın cezalandırılmasını istedim ama bugün çok komik bir durumla karşılaştım. Kendisine 15 bin TL para cezası kesildi. Doktorla ameliyat esnasında yaşamış olduğum bir diyalog vardı, sinirle kendisine bazı sözler söyledim. Ben de hakaret ve tehdit suçlarıyla yargılandım. Ben bir can toprağa verdim, mahkeme bana bir de 20 bin lira para cezası verildi. Benim 7 yaşında bir çocuğum var ve kendisinin okul masrafları var. Ben çalışacağım, devletime olan bu parayı da ödeyeceğim. Aynı zamanda çocuğuma da bakacağım ama bu işin peşini hiçbir şekilde bırakmayacağım. Bu işi en yukarıdaki adli mercilere kadar taşıyacağım çünkü benim içim yanıyor. Verilen cezanın benim için bir hükmü yok, doktora ödül verildiğini düşüyorum" dedi.