Öldürdükleri ağabeylerini battaniyeye sarıp metruk eve bıraktıkları iddiasıyla 2 sanığın yargılanması sürüyor
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Öldürdükleri ağabeylerini battaniyeye sarıp metruk eve bıraktıkları iddiasıyla 2 sanığın yargılanması sürüyor

Öldürdükleri ağabeylerini battaniyeye sarıp metruk eve bıraktıkları iddiasıyla 2 sanığın yargılanması sürüyor
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Sakarya'da 19 yıl önce ağabeylerini öldürüp cesedini battaniyeye sararak Kocaeli'de daha önce ikamet ettikleri eve bıraktıkları ileri sürülen tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya'da 19 yıl önce ağabeylerini öldürüp cesedini battaniyeye sararak Kocaeli'de daha önce ikamet ettikleri eve bıraktıkları ileri sürülen tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar R.Ç. ve E.Ç. ile avukatları hazır bulundu.

Söz verilen sanık R.Ç, o dönemde 20 yaşında cılız bir genç olduğunu belirterek, "30 yaş üzerindeki abimi dövme veya öldürme ihtimalim bulunamamaktadır. Bu olayı ağabeyim E.Ç. de yapmadı." dedi.

Mahkeme heyeti, yapılan gözlem itibarıyla sanık R.Ç'nin ruh sağlığının yerinde olmadığı ihtimali bulunduğunu tutanağa geçirdi. Heyetin R.Ç'nin, ağabeyinin yanında rahat konuşamadığını değerlendirmesi sonucu E.Ç. dışarı çıkarıldı.

Eşinin ifadelerinin bir kısmının doğru olmadığını söyleyen R.Ç, ağabeyi E.Ç'ye sadece büyük olarak saygı duyduğunu ve kendisine baskı uygulamadığını savundu.

Daha sonra salona alınan E.Ç. suçlamaları kabul etmeyerek, "Ağabeyime asla zarar vermedim, tartışmadım bile." dedi.

Ağabeyinin sık sık evden ayırıldığını anlatan E.Ç, "Bu yaşıma kadar kimseye elimi kaldırmadım. Kardeşime de kötü davranmadım." ifadelerini kullandı.

Sanık R.Ç'nin eşi tanık M.D.Ç. ise eşinin rahatsızlığını evlenmeden önce bilmediğini, eşini tutuklanmadan 1-1,5 yıl önce panik atak geçirmesi nedeniyle hastaneye götürdüklerini anlattı. M.D.Ç, "Burada ilaçların etkisindeyken bana bir cinayet işlediğini itiraf etti. Daha sonra durumu doktora söyledim, 'İlacın etkisiyle söylemiştir.' diye söyleyince ben de üzerinde durmadım, konu kapandı." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, sanık R.Ç'nin akıl sağlığının tespiti için rapor istenmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık R.Ç'nin akıl sağlığının tespiti için rapor istenmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Alikahya Karadenizliler Mahallesi Solaklar Sapağı mevkisinde İzmit Belediyesine ait çöp döküm sahasında 21 Nisan 2020'de hurda toplayan kişiler, çuval içinde şüpheli bir paket görüp durumu polis ekiplerine bildirmişti. Polisin açtığı pakette, battaniye içinde çürümüş E.Ç'ye (49) ait ceset bulunmuş, R.Ç. ile E.Ç. tutuklanmıştı.

Sakarya'daki evlerinde 2002'de çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.Ç'nin kardeşleri tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü, kardeşlerin battaniyeye sardıkları cesedi, daha önce ikamet ettikleri Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki evlerine getirip bıraktıkları belirlenmişti.

Aradan geçen zamanda metruk hale gelen evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan temizlik çalışmasında çürümüş ceset fark edilmeyerek battaniyenin çöpe atıldığı, temizlik görevlilerinin de bunu alarak çöp döküm sahasına götürdükleri öğrenilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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