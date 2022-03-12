Öldürdüğü teyzesinden çaldığı paralarla kiraladığı evde yakalandı

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde teyzesi Adviye Özgür'ü (73) bıçaklayarak öldüren, Azerbaycan uyruklu eşi Aynur H.'yi de yaralayan Ferdi Çalışır (40), teyzesinin çantasından çaldığı paralarla kiraladığı evde polis baskınıyla yakalandı. Tutuklanan Çalışır, ifadesinde "Olaydan sonra kaçmak isteseydim kaçardım ancak kaçmadım" dedi.

Almanya'da yaşayan Adviye Özgür, iddiaya göre, fabrikada çalışan yeğeni Ferdi Çalışır'a yatırım yapması için para gönderdi. Özgür, geçen hafta yatırımı yerinde görmek üzere Çorlu'ya, yeğeninin Muhittin Mahallesi Şehit Arman Galata Sokak'taki evine geldi. Özgür gönderdiği paralar ile yapılan yatırımı sorunca Çalışır, paraların bittiğini ve yatırım yapmadığını söyledi ve ikili arasında kavga çıktı. Çalışır, teyzesini 15 bıçak darbesiyle öldürüp, aynı bıçakla kendisini engellemeye çalışan eşi Azerbaycanlı Aynur H.'yi de yaraladı. Teyzesinin çantasından yüklü miktarda altın ve para çalıp kaçan Çalışır, akrabalarını da arayarak olay yerine ambulans göndermelerini istedi.

Ferdi Çalışır, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.