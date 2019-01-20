Öldürdüğü Nafiye'yi Çok Sevdiğini Söyleyen Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

BURSA'da üç çocuk annesi Nafiye Şahin'i (40) 'tasarlayarak öldürmek' suçundan yargılanan Kemal Yılmaz (61), karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada verilen son sözde, "Nafiye'yi çok seviyordum. Öldürmek istemedim. Pişmanım" diyen Yılmaz, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2017 yılının Aralık ayında merkez Osmangazi ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan evli ve 3 çocuk babası Kemal Yılmaz ile kendisi gibi evli olan ilişkisi olduğu iddia edilen Nafiye Şahin arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kemal Yılmaz, belinden çıkardığı tabanca ile Şahin'e 9 el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Şahin, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Kemal Yılmaz, Gürsu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Yılmaz, adliyeye sevk edilirken gazetecilere, "İhanetin bedeli bu. Pişmanım. Paramı alıp benimle oynadı. 250 bin lira paramı aldı" dedi. Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kemal Yılmaz hakkında Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşmasına Kemal Yılmaz ve avukatı ile müştekilerin avukatı katıldı. Yılmaz, ilk savunmasındaki "Nafiye'nin evinin her türlü eşyasını ben aldım, hatta oğluna araba da aldım. 200- 250 bin liraya yakın para harcadım. Öldürmek istemedim. Ancak, daha önce beni cinsel istismar iddiasıyla şikayet etmişti. Aynı şeyi yine yapar endişesiyle silahımı çıkardım. Boğuşma sırasında bir sefer patlayınca, silahtaki tüm mermilerini üzerine boşalttım. Eşinden boşanacağını ve benimle evleneceğini söylüyordu" sözlerini tekrarladı. Mahkeme başkanınca son sözü sorulan Yılmaz, "Nafiye'yi çok seviyordum. Öldürmek istemedim. Pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Kemal Yılmaz'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

- Bursa

Kaynak: DHA