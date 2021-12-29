Öldürdüğü komşusunun ailesinden özür diledi

BURSA (DHA) - BURSA'da, bahçe duvarı nedeniyle tartıştığı komşusu Nizamettin Güngörmüş'ü (55) tüfekle vurarak öldüren Tunay Tuncel'in (55) yargılanmasına başlandı. Savunmasında, öldürdüğü komşusunun ailesinden özür dileyen Tuncel, "Kendisini, evimin bahçesinde esrar yetiştirmek istediği için istemeyerek öldürdüm" dedi.

Olay, haziran ayında Gemlik ilçesi Kumla Kanal boyu mevkisinde meydana geldi. Tuncay Tuncel, evlerinin arasında bulunan bahçe duvarı nedeniyle tartıştığı çiftçilik yapan Nizamettin Güngörmüş'ü tüfekle vurarak öldürdü. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Tuna Tuncel'in, kaçmaya çalışan Güngörmüş'e ateş ettiği, yere düştükten sonra da tüfeğin namlusuyla başına vurduğu görüldü.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksik evrakların beklenmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.