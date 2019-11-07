ÖLDÜRDÜĞÜ EŞİYLE 2 SAAT ARAÇLA DOLAŞAN SANIK HAKİM KARŞISINDA

07.11.2019 11:49 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:49

BAHÇELİEVLER'de boşanma aşamasında olduğu 4 aylık eşi Fatma Erdoğan'ı (22) araçta silahla ateş ederek öldüren ve 2 saat eşinin cesediyle dolaşan tutuklu sanık Eren Erdoğan (22), ilk kez hakim karşısına çıktı.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu yargılanan sanık Eren Erdoğan, Fatma Erdoğan'ın annesi Kıymet Alyar, babası Mehmet Alyar ve "Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği" üyeleri katıldı. Duruşma kimlik tespitinin yapılmasının ardından sanık Eren Erdoğan'ın savunmasıyla başladı.

Fatma Erdoğan ile tanışarak evlendiğini ifade eden sanık Erdoğan, savunmasında "Ailesi evliliğimize karşı çıktı. Ben bu yılın Ocak ayında babamı kaybedince psikolojim de bozuldu ancak eşim Fatma'ya karşı fiziksel ve sözsel şiddet uygulamadım. Babamın ölümünden sonra taziye evine gelen Fatma'nın ailesi kendisini polis marifetiyle zorla evden götürdü. Biz sadece 4 ay kadar aynı evlerde kaldık. Fatma da bana boşanma davası açtı.ö dedi.

SİLAH ATEŞ ALDIEşiyle görüştüklerini ve olay günü ailesinden gizli sinemaya gittiklerini dile getiren Erdoğan savunmasını şöyle sürdürdü: "Ben Fatma'yı eve dönmesi için ikna etmeye çalışıyordum. Kendisiyle konuştuğum için eve bırakmadım. Polis 155'i aradığını da hatırlıyorum. Araba kapıları kilitli değildi fakat inmedi. Boşanma davasından vazgeçmesi için uğraşıyordum. Kendisi bana beni sevmediğini söyledi. Ben de korkutmak için torpido gözünden silahı aldım. Silah birden ateş alınca Fatma yaralandı. Sonrasında kendimi kaybetmişim ne olduğunu hatırlamıyorum. Olanlardan dolayı pişmanım.ö

ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİDavaya şikayetçi olarak katılan maktulün annesi Kıymet Alyar ise sanığın kızını daha öncesinde dövdüğünü de belirterek şöyle konuştu: "Bir gün sanık, arabasında kızım olmasına rağmen babasının kahvehanesini basmış. Bizim kızımızla görüşmemizi bahane ederek onu öldüreceğini söylemişti. Biz de karakola başvurarak polis yardımıyla onu eve geri getirdik. Kızım bana titreyerek sarıldı ve 'Beni eve götürme başka yere gidelim, evi basar saklanalım' dedi. Kızımın anlattıklarına göre geceleri evimizin yakınındaki boş arazide kızımı dövüp tehdit ediyormuş. Barışmak istediğinde kızım kabul etmeyince, Fatma'ya 'silah aldım' diye mesaj atmış. Olay günü kızımı aradığımda '5 dakikaya geliyorum' demişti, fakat kendisinden bir daha da haber alamadım. Şikayetçiyim."Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri tarihe erteledi. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nce duruşmanın ardından yapılan basın açıklamasında söz konusu davanın takipçisi olunacağı söylendi.

İDDİANAMEDENBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 16 Mart 2019 tarihinde Bahçelievler'de meydana gelen olay şöyle oldu: Boşanma aşamasında olan Eren Erdoğan ile Fatma Erdoğan çifti olay günü buluşarak bir alışveriş merkezine gitti. Eren ve Fatma Erdoğan çifti buradan otomobil ile ayrılarak Yenibosna'ya doğru hareket etti. Saat 20.43'te Fatma Erdoğan yolda cep telefonundan 155 polis imdat hattını aradı. Fatma Erdoğan telefondaki polis memuruna "Merhaba ben size bir ihbar yapacaktım. Benim davalık olduğum eşim beni şu anda araca kilitledi esir tutuyor. İkitelli civarındayız" şeklinde ihbarda bulundu.15 dakika sonra Eren Erdoğan, tabanca ile Fatma Erdoğan'a 2 el ateş etti. Ardından şüpheli yola devam ederek Bahçelievler'den Başakşehir'e doğru gitti. Başakşehir'de Eren Erdoğan Fatma Erdoğan'ın telefonunu attı. Şüpheli Eren Erdoğan Başakşehir'den Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanarak Sarıyer'e ardından Beykoz'a gitti. Eren Erdoğan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden tekrar Avrupa Yakasına geçerek Küçükçekmece'ye gitti. 22. 45'de şüpheli Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezi Amirliği'ne teslim oldu. İddianamede şüpheli Eren Erdoğan'ın "Eşi kasten öldürmek", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıldan 13 yıla kadar hapsi talep edildi.

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-ARŞİV

Kaynak: DHA

- İstanbul