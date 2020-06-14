Öldürdüğü eşi ve 2 çocuğuyla yan yana toprağa verildi DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde yaşayan Ahmet Çakar, tartıştığı eşi Özlem Çakar (31), çocukları Emir Çakar (8) ve Naki Çakar'ı (11) öldürdükten sonra intihar etti.

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde yaşayan Ahmet Çakar, tartıştığı eşi Özlem Çakar (31), çocukları Emir Çakar (8) ve Naki Çakar'ı (11) öldürdükten sonra intihar etti. 4 kişinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yan yana toprağa verildi.

İnşaat işçisi olarak çalıştığı Fransa'dan sağlık sorunları nedeniyle geçen aylarda memleketi Denizli'nin Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesi'ne dönen Ahmet Çakar, mayıs ayında fıtık ameliyatı oldu. Ardından yaklaşık 1,5 aydır evinde istirahat eden Çakar, iddiaya göre çalışamadığı için bunalıma girdi ve psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Bu nedenle bir süredir aile üyeleri ile sorunlar yaşadığı ileri sürülen Çakar, geçen 12 Haziran sabahı eşi Özlem Çakar ile tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine Çakar, evdeki tüfek ile eşi Özlem Çakar ile çocukları Naki Çakar ve Emir Çakar'ı öldürdü. Çakar, daha sonra çenesinin altına dayadığı tüfekle intihar etti. Silah seslerini duyanlar durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, anne ve çocukların cansız bedenlerini buldu. Jandarma ekipleri, evin bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekerek giriş ve çıkışları kapatıp, inceleme başlattı. İncelemelerin ardından aile üyelerinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Çivril Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Otopsinin ardından Ahmet ve Özlem Çakar çifti ile çocukları Naki ve Emir'in cenazeleri, yakınları tarafından alınarak Gürpınar Mahallesi'ndeki evlerine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından cenazeler, Gürpınar Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Sosyal mesafeye uyularak kılınan namazlarının ardından, cenazeler yan yana toprağa verildi.

Kaynak: DHA