Öldürdüğü arkadaşını yakan sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

14.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:42

Bolu'da tartıştığı arkadaşını öldürdükten sonra yaktığı iddiasıyla yargılanan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Kasım 2017'de Doğancı Mahallesi Kavakbaşı mevkisinde cesedi yanmış halde bulunan Burak Altuntaş'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık Fatih Alemdar ile taraf avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada mahkeme heyetine esasa ilişkin mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanık Alemdar hakkında, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "tasarlayarak öldürme" ve "çocuğu kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Taraf avukatları, esasa ilişkin mütalaaya savunma hazırlamak için mahkemeden süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı tarafların savunma hazırlaması için 23 Ocak'a erteledi.

Doğancı Mahallesi Kavakbaşı mevkisinde 2017 yılının Kasım ayında Burak Altuntaş'ın (17) cesedi yanmış halde bulunmuş, olayla ilgili Altuntaş'ın arkadaşı olduğu öğrenilen şüpheli Fatih Alemdar (20) ile eşi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki ifadesinde, alkol aldıkları esnada alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu cinayeti işlediğini itiraf eden Alemdar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, eşi ise salıverilmişti.

Kaynak: AA