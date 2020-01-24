Öldürdüğü arkadaşını su kanalına atmak isterken yakalandı

24.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:01

Antalya'da aynı evde yaşadığı arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra sulama kanalına atmaya çalışırken polise yakalanan sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Son sözünde, "O bana saldırmasıydı ben öyle bir şey yapmazdım. Pişmanım" diyen sanık, haksız tahrik indirimi uygulanmaksızın müebbette, ardından da mahkemedeki iyi hal ve tutumunu göz önünde bulundurularak, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Geçtiğimiz Mayıs ayında, Gazi Mahallesi 6597 Sokak'taki müstakil evde meydana gelen olayda, kağıt toplayıcılığı yapan Sadık Cantürk, evde Soner Ersundu ve A.G. isimli kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Soner Ersundu, çiçek saksısını Sadık Cantürk'ün başına vurup yaraladı. Soner Ersundu, ardından Cantürk'ü 5 yerinden bıçaklayarak, öldürdü.



Soner Ersundu'nu bir kişinin cesedini kanala doğru sürükleyerek götürdüğünü görenler, durumu polise bildirdi. Soner Ersundu, ceset başında A.G ise evde gözaltına alındı. Soner Ersundu ile A.G., polisteki ifadelerinin ardından 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. A.G. serbest bırakılırken Soner Ersundu tutuklandı.



Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde, Soner Ersundu'nun yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık ve avukatı katıldı. İddia makamı, sanığın 'kasten öldürmeden' tutuklanmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Sanık avukatı ise müvekkilinin tahliyesiyle birlikte beraatini talep etti.



Son sözü sorulan sanık, "O bana saldırmasıydı ben öyle bir şey yapmazdım. Pişmanım" dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti de sanığı haksız tahrik indirimi uygulanmaksızın müebbette, ardından da mahkemedeki iyi hal ve tutumunu göz önünde bulundurarak, 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA