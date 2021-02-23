Öldüm Sahiden dinle! Halil Polat Öldüm Sahiden sözleri!

Halil Polat yeni şarkısı Öldüm Sahiden ile Demet ve Alişan ile Sabah Sabah ekranlarında. Öldüm Sahiden dinle! Halil Polat Öldüm Sahiden sözleri!

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HALİL POLAT ÖLDÜM SAHİDEN SÖZLERİ!

Ne Sevimsiz Yüzü V?rmış Sensizliğin B?k?mıyorum

Ne Soğukmuş Y?lnız Bu Ev Meğer Isıt?mıyorum

Geç Olm?d?n Dön Gel Müb?rek Öldüm S?hiden

Sen Olm?d?n Ben M??lesef Beni Sevemiyorum

Ardınd?n ?ğl?m?k ?yıps? ?yıp K?bul Ettim

Bi Gelsen Bir D?h? Kırm?m B?k

Yemin Ettim

All?h' In ?şkın? B?şım? Bel? Ol D? Gel Gel

Y?zl?r Gibi Değil B?h?rl?rd? Kış Ol D? Gel Gel

D?h? Öncekinde Çok ?cıts?n D? Yine Değer

Ah Sensizlik Cennet Ols? Gitmem

Cehennem Ol D? Gel

Ne Sevimsiz Yüzü V?rmış Sensizliğin B?k?mıyorum

Ne Soğukmuş Y?lnız Bu Ev Meğer Isıt?mıyorum

Geç Olm?d?n Dön Gel Müb?rek Öldüm S?hiden

Sen Olm?d?n Ben M??lesef Beni Sevemiyorum

Ardınd?n ?ğl?m?k ?yıps? ?yıp K?bul Ettim

Bi Gelsen Bir D?h? Kırm?m B?k

Yemin Ettim

All?h' In ?şkın? B?şım? Bel? Ol D? Gel Gel

Y?zl?r Gibi Değil B?h?rl?rd? Kış Ol D? Gel Gel

D?h? Öncekinde Çok ?cıts?n D? Yine Değer

Ah Sensizlik Cennet Ols? Gitmem

Cehennem Ol D? Gel

All?h' In ?şkın? B?şım? Bel? Ol D? Gel Gel

Y?zl?r Gibi Değil B?h?rl?rd? Kış Ol D? Gel Gel

D?h? Öncekinde Çok ?cıts?n D? Yine Değer

Ah Sensizlik Cennet Ols? Gitmem

Cehennem Ol D? Gel

ÖLDÜM SAHİDEN DİNLE!