Öldüm Sahiden dinle! Halil Polat Öldüm Sahiden sözleri!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Öldüm Sahiden dinle! Halil Polat Öldüm Sahiden sözleri!

23.02.2021 10:43 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:48
Öldüm Sahiden dinle! Halil Polat Öldüm Sahiden sözleri!

Halil Polat yeni şarkısı Öldüm Sahiden ile Demet ve Alişan ile Sabah Sabah ekranlarında. Öldüm Sahiden dinle! Halil Polat Öldüm Sahiden sözleri!

Halil Polat kimdir? Halil Polat kaç yaşında, nereli? Öldüm Sahiden dinle! Halil Polat Öldüm Sahiden sözleri! Detaylar haberimizde.

HALİL POLAT ÖLDÜM SAHİDEN SÖZLERİ!

Ne Sevimsiz Yüzü V?rmış Sensizliğin B?k?mıyorum

Ne Soğukmuş Y?lnız Bu Ev Meğer Isıt?mıyorum

Geç Olm?d?n Dön Gel Müb?rek Öldüm S?hiden

Sen Olm?d?n Ben M??lesef Beni Sevemiyorum

Ardınd?n ?ğl?m?k ?yıps? ?yıp K?bul Ettim

Bi Gelsen Bir D?h? Kırm?m B?k

Yemin Ettim

All?h' In ?şkın? B?şım? Bel? Ol D? Gel Gel

Y?zl?r Gibi Değil B?h?rl?rd? Kış Ol D? Gel Gel

D?h? Öncekinde Çok ?cıts?n D? Yine Değer

Ah Sensizlik Cennet Ols? Gitmem

Cehennem Ol D? Gel

Ne Sevimsiz Yüzü V?rmış Sensizliğin B?k?mıyorum

Ne Soğukmuş Y?lnız Bu Ev Meğer Isıt?mıyorum

Geç Olm?d?n Dön Gel Müb?rek Öldüm S?hiden

Sen Olm?d?n Ben M??lesef Beni Sevemiyorum

Ardınd?n ?ğl?m?k ?yıps? ?yıp K?bul Ettim

Bi Gelsen Bir D?h? Kırm?m B?k

Yemin Ettim

All?h' In ?şkın? B?şım? Bel? Ol D? Gel Gel

Y?zl?r Gibi Değil B?h?rl?rd? Kış Ol D? Gel Gel

D?h? Öncekinde Çok ?cıts?n D? Yine Değer

Ah Sensizlik Cennet Ols? Gitmem

Cehennem Ol D? Gel

All?h' In ?şkın? B?şım? Bel? Ol D? Gel Gel

Y?zl?r Gibi Değil B?h?rl?rd? Kış Ol D? Gel Gel

D?h? Öncekinde Çok ?cıts?n D? Yine Değer

Ah Sensizlik Cennet Ols? Gitmem

Cehennem Ol D? Gel

ÖLDÜM SAHİDEN DİNLE!

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Murat Kurum Özlem Zengin Meral Akşener Berat Albayrak
Magazin İrem Derici Demet Akalın Türkan Şoray İbrahim Tatlıses
Spor Umut Bulut Ersun Yanal Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Cuma Pendik Göztepe Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Öldüm Sahiden dinle! Halil Polat Öldüm Sahiden sözleri! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 10:58:29. #1.16#
title