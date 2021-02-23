Öldüm Sahiden dinle! Halil Polat Öldüm Sahiden sözleri!
Halil Polat yeni şarkısı Öldüm Sahiden ile Demet ve Alişan ile Sabah Sabah ekranlarında. Öldüm Sahiden dinle! Halil Polat Öldüm Sahiden sözleri!
Halil Polat kimdir? Halil Polat kaç yaşında, nereli? Öldüm Sahiden dinle! Halil Polat Öldüm Sahiden sözleri! Detaylar haberimizde.
HALİL POLAT ÖLDÜM SAHİDEN SÖZLERİ!
Ne Sevimsiz Yüzü V?rmış Sensizliğin B?k?mıyorum
Ne Soğukmuş Y?lnız Bu Ev Meğer Isıt?mıyorum
Geç Olm?d?n Dön Gel Müb?rek Öldüm S?hiden
Sen Olm?d?n Ben M??lesef Beni Sevemiyorum
Ardınd?n ?ğl?m?k ?yıps? ?yıp K?bul Ettim
Bi Gelsen Bir D?h? Kırm?m B?k
Yemin Ettim
All?h' In ?şkın? B?şım? Bel? Ol D? Gel Gel
Y?zl?r Gibi Değil B?h?rl?rd? Kış Ol D? Gel Gel
D?h? Öncekinde Çok ?cıts?n D? Yine Değer
Ah Sensizlik Cennet Ols? Gitmem
Cehennem Ol D? Gel
Ne Sevimsiz Yüzü V?rmış Sensizliğin B?k?mıyorum
Ne Soğukmuş Y?lnız Bu Ev Meğer Isıt?mıyorum
Geç Olm?d?n Dön Gel Müb?rek Öldüm S?hiden
Sen Olm?d?n Ben M??lesef Beni Sevemiyorum
Ardınd?n ?ğl?m?k ?yıps? ?yıp K?bul Ettim
Bi Gelsen Bir D?h? Kırm?m B?k
Yemin Ettim
All?h' In ?şkın? B?şım? Bel? Ol D? Gel Gel
Y?zl?r Gibi Değil B?h?rl?rd? Kış Ol D? Gel Gel
D?h? Öncekinde Çok ?cıts?n D? Yine Değer
Ah Sensizlik Cennet Ols? Gitmem
Cehennem Ol D? Gel
All?h' In ?şkın? B?şım? Bel? Ol D? Gel Gel
Y?zl?r Gibi Değil B?h?rl?rd? Kış Ol D? Gel Gel
D?h? Öncekinde Çok ?cıts?n D? Yine Değer
Ah Sensizlik Cennet Ols? Gitmem
Cehennem Ol D? Gel