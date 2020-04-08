Öldükten sonra korona testi pozitif çıkan genç, özel kıyafetli ekip tarafından toprağa verildi
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Manavgat, Antalya, KOAH, 3. Sayfa

Öldükten sonra korona testi pozitif çıkan genç, özel kıyafetli ekip tarafından toprağa verildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ziyaretine gittiği arkadaşının evinde yaşamını yitiren ve öldükten sonra yapılan kovid 19 testi pozitif çıkan KOAH hastası genç, Manavgat'da özel ekip tarafından toprağa verildi.

08.04.2020 17:07 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:12
Öldükten sonra korona testi pozitif çıkan genç, özel kıyafetli ekip tarafından toprağa verildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ziyaretine gittiği arkadaşının evinde yaşamını yitiren ve öldükten sonra yapılan kovid 19 testi pozitif çıkan KOAH hastası genç, Manavgat'da özel ekip tarafından toprağa verildi. Cenaze sonrası görevliler, kıyafetlerini çıkartıp yaktı.

Olay, 6 Nisan Pazartesi günü Manavgat Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, KOAH hastası Hüseyin İncirbelen, arkadaşı Murat Çağlar'ın evinde fenalaşarak yaşamını yitirdi. İncirbelen'in öldükten sonra yapılan kovid-19 testi ise pozitif çıktı. İncirbelen'in Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ailesi ilk etapta cenazenin Kadirli'ye gönderilmesini istese de bu durumun doğuracağı sıkıntılar nedeniyle Manavgat'ta defnedilmesine karar verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden gelen özel ekip, İncirbelen'in cenazesini Manavgat Devlet Hastanesi morgundan alarak Kavaklı Mezarlığı'na getirdi. İncirbelen için ilk olarak 4 kişilik özel kıyafetli ekip tarafından cenaze namazı kılındı. İncirbelen'in cenazesi, cenaze namazının ardından daha önce korona virüsten yaşamını yitiren Recebiye Okur'un yanında hazırlanmış yaklaşık 3 metre derinliğindeki mezara tabut içerisinde konuldu.

Mezarın doldurulmasının ardından görevliler üzerlerindeki kıyafetleri ve kullandıkları malzemeleri yakarak imha ederken, mezarlığa gelen dezenfekte ekibi önce araçları ve malzemeleri ardından da İncirbelen'in mezarıyla çevresini ilaçladı.

Diğer taraftan Hüseyin İncirbelen'in evinde öldüğü arkadaşı Murat Çağlar ile birlikte yaşadığı ağabeyi yapılan kovid-19 testinin ardından Manavgat Devlet Hastanesinde gözetim altına alındı. Yetkililer, Hüseyin İncirbelen'in temasta bulunduğu kişilere ulaştıklarını ve hepsine 14 günlük karantina tebliğini imzalatarak evden çıkmamaları konusunda uyarıda bulunduklarını belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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