Güven Bana'nın yeni bölümüyle birlikte gelen sorular, izleyenlerde büyük bir ilgi uyandırıyor. Yarışmacının hangi tercihte bulunacağını sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler, aynı zamanda doğru cevabı öğrenmek için kendi araştırmalarını da yapıyor. Eğitici olduğu kadar heyecanlı da olan bu yarışma, izleyicilerin kendilerini yarışmanın bir parçası gibi hissetmesini sağlıyor. Sorulara verilen cevaplar kadar, bu süreçte yaşanan gerilim ve stratejik kararlar da dikkatle takip ediliyor. Peki,Olduğu yerde sürekli kendi soluna doğru dönmekte olan birikaç derecelik dönüş yaparsa iki tur atmış olur?

OLDUĞU YERDE SÜREKLİ KENDİ SOLUNA DOĞRU DÖNMEKTE OLAN BİRİKAÇ DERECELİK DÖNÜŞ YAPARSA İKİ TUR ATMIŞ OLUR?

A: 180

B: 360

C: 540

D: 720

Cevap : D

GÜVEN BANA YARIŞMASININ KURALLARI VE FORMATI

Güven Bana, sıradan bilgi yarışmalarından farklı olarak güvene ve stratejiye dayalı bir sistem sunuyor. Yarışmanın temel işleyişi şu şekilde: Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı, stüdyoda bir araya gelerek 1 milyon TL'lik büyük ödül için mücadele ediyor. Sorulara doğru yanıt verdikçe ödül havuzu büyüyor ve kasadaki para artıyor.

Yarışmanın en çarpıcı yönü ise güven unsurunun oyunun merkezinde olması. Belirli anlarda yarışmacılar, bir butona basarak yarışmadan ayrılma hakkına sahip oluyor ve bu sayede o ana kadar biriken tüm ödülü tek başına alabiliyor. Ancak bu karar, diğer yarışmacının eli boş kalması anlamına geliyor.

Yarışmacılar, ödülü paylaşmak için birbirine güvenip birlikte ilerlemeyi seçebilir ya da bireysel bir karar alarak parayı tek başına kazanmayı tercih edebilir. Bu noktada verilen kararlar, yarışmanın heyecanını en üst seviyeye çıkarıyor. Ayrıca yarışmacıların aileleri de stüdyoda bulunuyor ve verdikleri tepkilerle yarışmanın duygusal yönünü güçlendiriyor.

Bu formatta sadece bilgi değil, aynı zamanda güven ve stratejik düşünme yeteneği de başarıya giden yolda büyük rol oynuyor.