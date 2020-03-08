Öldüğü öne sürülen Suudi Arabistan Kralı Selman yemin törenine katıldı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Öldüğü öne sürülen Suudi Arabistan Kralı Selman yemin törenine katıldı - Haberler
Suudi Arabistan, Uruguay, Ukrayna, Dünya

Öldüğü öne sürülen Suudi Arabistan Kralı Selman yemin törenine katıldı

Suudi Arabistan'da kraliyet ailesine yönelik yapılan tutuklamaların ardından öldüğü yönünde iddialar ortaya atılan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Ukrayna ve Uruguay'a atanan büyükelçilerin yemin töreninde görüntülendi.

08.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:46
Öldüğü öne sürülen Suudi Arabistan Kralı Selman yemin törenine katıldı

Suudi Arabistan'da kraliyet ailesine yönelik yapılan tutuklamaların ardından öldüğü yönünde iddialar ortaya atılan Kral Selman bin Abdulaziz, Ukrayna ve Uruguay'a atanan büyükelçilerin yemin töreninde görüntülendi.


Hakkında "öldüğü ya da ölmek üzere olduğu" yönünde haberler çıkan Kral Selman'ın fotoğrafları, Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer aldı. Söz konusu fotoğraflarda, Kral Selman'ın, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan bin Abdullah'ın da hazır bulunduğu merasimde Ukrayna ve Uruguay büyükelçileriyle el sıkıştığı görüldü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haberler
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
AK Partili eski vekil fikir değiştirdi! Babacan'ın partisinde yer almayacak Haberler
AK Partili eski vekil fikir değiştirdi! Babacan'ın partisinde yer almayacak
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haberler
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı yaptı, Süper Lig maçını takip etti Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı yaptı, Süper Lig maçını takip etti
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haberler
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Müteahhit ile apartman sakinlerinin koku kavgası kanlı bitti Haberler
Müteahhit ile apartman sakinlerinin koku kavgası kanlı bitti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Angela Merkel Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Muhterem Nur Müslüm Gürses Eser Yenenler Alpaslan Özmol
Spor Falcao Burak Yılmaz Sergen Yalçın Fatih Karagümrük Mustafa Fehmi Kubilay
Daha Fazla İtalya Avrupa Yunanistan Dünya Kadınlar Günü
Şu an buradasınız: Öldüğü öne sürülen Suudi Arabistan Kralı Selman yemin törenine katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 20:32:15. #1.15#